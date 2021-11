Chtouka Ait-Baha: grootste ontziltingsinstallatie in Afrika vanaf volgend jaar in gebruik

Vanaf 2022 zal de ontziltingsinstallatie in Chtouka Ait-Baha, regio Agadir, in gebruik worden genomen.

Dat meldt de Minister van Landbouw, Mohamed Sadiki, tijdens de presentatie van het begrotingsvoorstel voor zijn ministerie.

De bouw van de zeewaterontziltingsinstallaties in Chtouka Ait-Baha heeft vier jaar geduurd en moet vanaf 2022 zo'n 1,6 miljoen bewoners in de regio Agadir van drinkwater voorzien.

Ook speelt de installatie een belangrijke rol bij de voorgenomen beplanting van 15.000 hectare landbouwgrond in de regio.



Marokko gaat de komende jaren flink investeren in ontziltingsinstallaties. Vorig jaar liet de toenmalige transportminister Abdelkader Aamara weten dat een nieuwe installatie zal worden gebouwd die met een capaciteit van 300 miljoen kubieke meter per jaar nog groter zal zijn dan de installatie in Chtouka Ait-Baha. De nieuwe installatie en bijbehorende productielocatie wordt gebouwd in Casablanca.

De ontziltingsinstallatie in de economische hoofdstad is onderdeel van het waterprogramma van de vorige regering. De plannen voor drink- en irrigatiedoeleinden voor de periode 2020-2027 kosten zo'n 115 miljard DH (€ 11 miljard).



Marokko opende in 1976 de eerste zeewaterontziltingsinstallatie in Tarfaya. Deze had een relatief magere productiecapaciteit van 70 kubieke meter per dag.

Daarna volgden installaties in andere steden, waaronder Boujdour en Agadir.

