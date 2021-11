Bourita: Marokko onderhandelt over 'kunstmatig conflict' en niet over de Sahara

Het conflict met Algerije gaat niet over de Sahara maar over het verzet vanuit Algiers tegen de territoriale integriteit van Marokko.

Dat zei de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, dinsdag in de Tweede Kamer, enkele dagen na de verlenging van het VN-mandaat voor de vredesmissie in de Sahara (MINURSO) en in het licht van de toenemende Algerijnse escalatie.

Bourita benadrukte dat het Marokkaanse karakter van de Sahara een "onomkeerbare realiteit" is en dat de Marokkaanse diplomatie volledig daarop gebaseerd is bij het beheer van het "kunstmatige conflict" met Algerije. De verklaring van Bourita ligt in lijn met de Troonrede die koning Mohammed VI zaterdag gaf ter gelegenheid van de 46e verjaardag van de Groene Mars.

Hoewel Rabat niet onderhandelt over de Sahara is Marokko volgens Bourita wel betrokken bij het internationale proces om een ​​vreedzame politieke oplossing te vinden. Het "kunstmatige conflict" met Algerije zou voortkomen uit het verzet van een buurland tegen de rechten van Marokko om zijn territoriale integriteit te voltooien. "Dat is waarover Marokko onderhandelt, niet over de Sahara.".



Volgens Bourita is Marokko toegewijd aan de steun van VN-secretaris-generaal, Antonio Guterres en zijn persoonlijk gezant, Staffan de Mistura, om het conflict op te lossen "binnen het kader van autonomie en niets anders". Hij merkte op dat de formule van rondetafelgesprekken, hoewel fel door Algerije bestreden, het "enige mechanisme is om vooruitgang te boeken op het politieke pad".

Marokko zal volgens Bourita geen economische of commerciële onderhandelingen aangaan als die bewust niet het gehele grondgebied omvatten.

In zijn troonrede zei koning Mohammed VI al "gedurfdere en duidelijkere standpunten" te verwachten van partners en bevriende landen.

