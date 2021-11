Noodlanding Mallorca: voorarrest 12 verdachten verlengd

De twaalf Marokkanen die momenteel vastzitten in Palma de Mallorca blijven voorlopig nog in bewaring.

De onderzoeksrechter in Palma weigerde de twaalf verdachten op borgtocht vrij te laten.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Spanje verdenkt de twaalf van opruiing en het faciliteren van illegale immigratie. De verdachten riskeren celstraffen van twee tot zes jaar.

De verdachten waren onderdeel van de groep van 20 passagiers van een Air Arabia-vlucht tussen Marokko en Turkije die vrijdag na een noodlanding op het Spaanse eiland het vliegtuig uit vluchtten.



De noodlanding werd afgedwongen door een passagier die tijdens de vlucht klaagde over gezondheidsproblemen. In het ziekenhuis bleek dat de man gezond en wel was. Ook hij werd gearresteerd voor zijn vermeende betrokkenheid bij de illegale migratiepoging.

Doordat de passagiers over het platform en landingsbaan renden moest het vliegveld uit veiligheidsoverweging ruim vier uur op slot. Als gevolg van het incident werden 13 andere vliegtuigen die op weg waren naar Palma omgeleid naar andere luchthavens. 16 andere vluchten liepen aanzienlijke vertragingen op, aldus de Spaanse luchthavenautoriteiten.



De politie van Palma de Mallorca bevestigde maandag het verband tussen de noodlanding en een publicatie in de Facebook-groep 'Brooklyn'. In de oproep werd de migratieoperatie gedetailleerd besproken en gepland.

De gearresteerde groep weigert een verklaring af te leggen. De passagier die aan boord beweerde dat hij aan een "diabetische coma" leed, blijft volhardend ontkennen iets met de migratiepoging te maken te hebben. De 32-jarige man is geen onbekende van de Spaanse politie, hij werd in 2020 opgepakt wegens openbare geweldpleging en vandalisme.

