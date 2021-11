Marokko versterkt luchtverdedigingsradar

Marokko heeft zijn luchtverdediging versterkt met een Ground Master 400-radar.

Dat meldt de Franse defensie- en elektronica-onderneming Thales maandag in een persbericht.

Thales heeft in juli haar honderdste radar aan Marokko geleverd als onderdeel van een overeenkomst uit 2019 met de Marokkaanse luchtmacht.

Het geavanceerde type is beter in staat om het Marokkaanse luchtruim te bewaken omdat daarmee dreigingen op een afstand van 500 kilometer kunnen worden gedetecteerd. Het systeem wordt wereldwijd door veel landen gebruikt.



Het systeem werd begin 2013 voor het eerst in Marokko in gebruik genomen en is afhankelijk van de radars om bedreigingen in het luchtruim te detecteren. Volgens de verklaring van het bedrijf heeft het systeem antennes met een zeer hoog detectieniveau op zowel lage als hoge hoogteniveaus. Het systeem kan ook drones, die doorgaans met lage snelheid bewegen, detecteren.

Marokko bereidt zich ook voor om vanaf 2024 F-16 viper straaljagers te ontvangen op twee militaire bases. Met de deal is een bedrag gemoeid van $4 miljard.

© MAROKKO.NL 2021