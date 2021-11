RAM start in december met directe vluchten tussen Casablanca en Tel Aviv

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) start vanaf 12 december met een nieuwe directe luchtroute die Casablanca met Tel Aviv verbindt.

Dat meldt RAM in een persbericht. Het bedrijf hoopt de 5,5 uur durende vlucht vijf keer per week aan te kunnen bieden.

Vluchten zullen elke dinsdag, donderdag en zondagavond (23:55 uur Marokkaanse tijd) worden gepland vanuit Casablanca met een aankomst in Tel Aviv om 06:15 uur (lokale tijd), onderstreept RAM in haar persbericht.

Vluchten vanuit Tel Aviv zullen elke maandag, woensdag en vrijdagochtend worden gepland (7.15 uur lokale tijd) met een aankomsttijd in Casablanca van 12.10 uur (Marokkaanse tijd).



Retourtickets worden aangeboden tegen introductieprijzen vanaf 3.400 DH (€ 325) en zijn verkrijgbaar via website, callcenters, agentschappen en het netwerk van reisbureaus.

"Het nieuwe aanbod voldoet aan verwachtingen van de Marokkaanse gemeenschap die in Israël is gevestigd en die sterke banden onderhoudt met het land van herkomst", meldt RAM in het persbericht. "Het is ook bedoeld om toeristen en zakelijke reizigers tussen Marokko en Israël te laten reizen", aldus RAM.



© MAROKKO.NL 2021