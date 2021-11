Voor het eerst is bijna heel Nederland donkerrood op kaart Europa

Nog eens vijf provincies gaan naar het hoogste waarschuwingsniveau op de kaart van coronagevallen in Europa.

Flevoland, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn nu nog rood, maar kleuren donderdag donkerrood door het hoge aantal positieve tests. De vijf provincies sluiten zich aan bij Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht, die vorige week al naar donkerrood gingen. Alleen Drenthe en Groningen blijven voorlopig nog op rood staan.

De Europese gezondheidsdienst ECDC begon ruim een jaar geleden met de kaarten. Het is voor het eerst dat zo veel Nederlandse provincies op het hoogste niveau staan.

Limburg blijft de grootste brandhaard. In de afgelopen twee kalenderweken, de periode waar het ECDC naar kijkt, zijn daar 11.653 inwoners positief getest. Dat komt neer op 1043 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel 1 op elke 96 Limburgers.



Flevoland is de snelste stijger. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken iets minder dan 3100 positieve tests, een stijging van ruim 55 procent ten opzichte van de kaart van vorige week. In Overijssel steeg het aantal positieve tests het langzaamst, met ongeveer 25 procent.

Het ECDC, de organisatie waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is, kijkt voor de kaarten naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

