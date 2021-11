Ondanks 'donkerrood' volop carnavalsfeest in Noord-Brabant

Terwijl in Limburg alle grote vieringen van de 11e van de 11e zijn afgeblazen, is in Noord-Brabant het begin van de carnavalsfeest wel gewoon losgebarsten.

In Den Bosch zijn om 11.11 uur de kroegen opengegaan. Alleen mensen die vooraf een kaartje hebben besteld, zijn welkom. Een centraal feest op een groot plein in de Brabantse hoofdstad is eerder afgeblazen, maar de horeca heeft wel activiteiten georganiseerd. In Tilburg was de aftrap vanmorgen bij het station. Om 11.11 uur onthulde de carnavalsvereniging een cadeau dat aan de gemeente is gegeven.

Burgemeester Theo Weterings nam het kunstwerk met de naam Kruikenstad in ontvangst, zodat iedereen die met de trein naar Tilburg komt weet dat hij in Kruikenstad is. Op het Willemsplein houdt de vereniging vanaf 15.30 uur een viering waarvoor tweeduizend kaarten zijn verkocht. Meer mensen mogen niet aanwezig zijn. De gemeente gaat ervan uit dat de organisatie zelf toeziet op de toegangscontroles. "Al houden we wel een oogje in het zeil en treden we op bij excessen", aldus een gemeentewoordvoerster.

Lang niet overal in Brabant zijn de festiviteiten al donderdagmorgen begonnen. In Bergen op Zoom is de officiële aftrap van vastenavond, zoals het feest in Krabbegat heet, pas om 23.11 uur bij de geit op het Bleekveldje. Daar is plek voor maximaal 1800 man.



De carnavalsvereniging is volgens de gemeente verantwoordelijk voor de controles van QR-codes en identiteitsbewijzen van aanwezige feestgangers. "Er zijn vanavond handhavers op de been om na te gaan of die controles goed worden uitgevoerd", zegt een gemeentewoordvoerster.

Een groot feest op de Grote Markt in Breda is vanwege angst bij de gemeente voor te veel drukte eerder afgeblazen.

