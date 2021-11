Ruggenmergontsteking nieuwe bijwerking coronavaccin Janssen

Een zeldzaam type ruggenmergontsteking (myelitis transversa) is mogelijk een nieuwe bijwerking van het coronavaccin van Johnson & Johnson (Janssen).

Dat meldt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Het bureau wil daarom dat deze gevaarlijke aandoening op de bijsluiter komt te staan. Eerder werd de ontwikkeling van een vaccin van AstraZeneca stilgelegd omdat een van de proefpersonen last kreeg van een ontsteking aan het ruggenmerg.

Myelitis transversa is een acute ontsteking aan het ruggenmerg. Die zorgt ervoor dat mensen niet goed meer kunnen bewegen, gevoel kwijt raken en moeite hebben urine en ontlasting op te houden. Zo'n ontsteking kan meerdere oorzaken hebben, waaronder een virusinfectie. Patiënten hebben een redelijke kans om hiervan te genezen.

Bloedaandoening

Het EMA onderzoekt ook meldingen van een zeldzame bloedaandoening, die bekend staat als capillair leksyndroom, na inenting met het vaccin van Moderna. Bij die aandoening lekt bloedplasma uit de adertjes weg en komt in spieren, organen of holtes terecht. Mensen kunnen dan zwellingen krijgen in voornamelijk de armen en benen. Hun bloeddruk daalt, het bloed verdikt en ze hebben minder van het eiwit albumine in het bloed.



Volgens het EMA zijn er zes gevallen van deze aandoening geregistreerd. Het is echter nog niet duidelijk of er een causaal verband is tussen de meldingen en het vaccin.

Het geneesmiddelenbureau gaf in juli al aan dat mensen die eerder last hebben gehad van lekkages in haarvaten, kleine adertjes, geen Janssen meer toegediend mogen krijgen. Eerder werd dat advies ook al gegeven over het vaccin van AstraZeneca.

