Marokko: 22 nieuwe industriële zones tegen 2028

Marokko wil tegen het jaar 2028 22 nieuwe industriële zones creëren.

Ook wordt het budget van het Ministerie van Handel en Industrie verhoogd met 1,1 miljard DH (€ 105 miljoen), vier procent hoger dan het voorgaande jaar, meldt de Minister van Handel, Ryad Mezzour, tijdens de presentatie van het begrotingsvoorstel van zijn ministerie.

Van de 22 nieuwe industriële zones gaat het om 10 grote eenheden (van meer dan 1.000 hectare) die bestemd zijn voor directe buitenlandse investeringen en export. Daarnaast wordt de komende jaren gewerkt aan de voltooiing van 11 reeds geplande industriële zones en worden er 68 gerenoveerd.

Export-taskforce

Met de komst van een export-taskforce hoopt het handelsministerie bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van ontwikkelingsplannen. Het sluiten van overeenkomsten met internationale financiële instellingen moet bovendien zorgen voor de komst van een exportfinancieringssysteem.



De regels omtrent import- en exportvergunningen zullen worden versoepeld om de internationale handel te stimuleren. De aanscherping van antidumpmaatregelen moet daarentegen de invoer van schadelijke producten verlagen.

Industrie

In 2022 wil het handelsministerie de elektrische mobiliteit in Marokko ontwikkelen, een groene en CO2-neutrale energievoorziening realiseren voor de industrie en energie-intensieve industrieën in staat stellen te beschikken over concurrerende gasvoorziening, vooral nu buurland Algerije is gestopt met de levering van aardgas.



Het ministerie heeft voor de Marokkaanse auto-industrie 20 overeenkomsten gesloten die in totaal 4,4 miljard DH (€ 421 miljoen) opleveren en 14.635 nieuwe banen creëren.

Het Amerikaanse Boeing gaat 30 miljoen DH (€ 2,8 miljoen) investeren in een faciliteit om metalen te snijden. Het project levert 30 banen op. Een industriële eenheid gespecialiseerd in oppervlaktebehandeling voor vliegtuigen, treinen en motoren levert 40 banen op. Ook worden er projectonderhoudscentra opgezet voor civiele en militaire vliegtuigen (30 banen).



Voor de textielbranche zorgen 23 nieuwe overeenkomsten voor investeringen van in totaal 27,4 miljard DH (€2,6 miljard), die moeten zorgen voor 2,3 miljard DH (€ 220 miljoen) extra inkomsten en 4.500 nieuwe banen.

Voor de nieuwe industriële zone Shoes City Casa zijn de eerste overeenkomsten al gesloten. Aangescherpte controle bij de invoer van textielproducten moet bovendien leiden tot eerlijkere concurrentie op de binnenlandse textielmarkt. Supermarktgigant Marjane gaat lokaal textielproducten inkopen.



Het ministerie heeft voor de voedingsindustrie 35 projecten goedgekeurd met een totaalbedrag van 4,1 miljard DH (€ 392 miljoen). Om meer innovatie te stimuleren op het gebied van levensmiddelenverpakkingen wordt een Technisch Centrum voor de landbouwsector opgezet.

Het ministerie wil daarnaast meer aanbod van lokaal geproduceerde grondstoffen en de export verhogen van bedrijven die actief zijn in de sectoren koekjes, chocolade, snoep, pasta en couscous.

