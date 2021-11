Algerije en Mauritanië gaan samen grens bewaken

Algerije en Mauritanië hebben overeenstemming bereikt om samen de landsgrenzen te beveiligen.

Het besluit werd bekend gemaakt na de eerste zitting van de Algerijns-Mauritaanse bilaterale grenscommissie die maandag en dinsdag werd gehouden in Algiers, onder leiding van de Algerijnse ministers van Binnenlandse Zaken Kamel Beljoud en zijn Mauritaanse evenknie Mohamed Salem Marzouk.

Mauritanië en Algerije zijn met elkaar verbonden door een 460 kilometer lange landgrens die veel wordt gebruik door smokkel- en illegale handelsnetwerken. "De intensivering van de veiligheidscoördinatie vanuit een gezamenlijk veiligheidscomité moet de veiligheidsbelangen van de twee landen dienen.", zei Beljoud tegen het Algerijnse staatspersbureau.

In augustus 2018 openden de twee landen de eerste landgrensovergang tussen het Algerijnse Tindouf en het Mauritaanse Zoueraat, met als doel de handelsuitwisseling te vergroten, het verkeer van personen te vergemakkelijken en de antiterreursamenwerking te versterken.



Het nieuws over de samenwerking komt op het moment dat de spanning tussen Marokko en Algerije is toegenomen nadat Algiers het Marokkaanse leger (FAR) verantwoordelijk houdt voor de dood van drie Algerijnse vrachtwagenchauffeurs. FAR zou daarbij een raketaanval hebben uitgevoerd maar Rabat en de Mauritaanse autoriteiten ontkennen dat er sprake was van een raketaanval

Algerije beloofde dat de daad niet onbestraft zou blijven. Volgens Marokko is de 'raketaanval' door Algerije verzonnen om het Marokkaanse gebruik van drones in de Sahara in een kwaad daglicht te plaatsen. "Marokko heeft zich nooit op Algerijnse burgers gericht en zal dat ook nooit doen, ongeacht de omstandigheden en provocaties", aldus een hooggeplaatste bron tegenover het Franse persbureau AFP.

