Grenspost El Guerguerate weer open voor reizigers

Reizigers kunnen sinds woensdag weer gebruik maken van de grenspost El Guerguerate om te reizen tussen Marokko en Mauritanië.

Dat melden de lokale autoriteiten in de Mauritaanse provincie Aousserd.

"Mensen aan boord van privé- of toeristenvoertuigen zijn vrij om Marokko te verlaten of er vrij toegang toe te hebben, op voorwaarde dat ze de wettelijke bepalingen respecteren die het verblijf in Marokko regelen en die van kracht zijn in alle grenzen van het land", luidt de verklaring.

De El Guerguerate-oversteekplaats werd in maart 2020 gesloten voor reizigers na het besluit van Marokko om de grenzen te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Wel bleef de doorgang open voor de doorvoer van goederen.

© MAROKKO.NL 2021