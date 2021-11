Gevaccineerden met Sinopharm-vaccin niet welkom in Saoedi-Arabië

Reizigers die naar Saoedi-Arabië willen reizen komen het land niet binnen als ze enkel ingeënt zijn met een dubbele dosis van het Sinopharm-vaccin.

Het Chinese vaccin wordt niet erkend door de Saoedische autoriteiten.

Burgers die in Marokko met het Chinese middel zijn ingeënt mogen daarom niet afreizen naar de heilige plaatsen in Mekka. De maatregel treft volgens Marokkaanse reisbureaus slechts een handjevol bedevaartgangers. Door de onzekerheid rondom de coronamaatregelen durven velen de reis niet te maken uit vrees voor nieuwe vliegverboden of andere beperkende maatregelen.

Reizigers die toch naar het Islamitische land willen reizen moeten naast een visum ook een negatieve PCR-test (48 uur) overleggen en na aankomst in Saoedi-Arabië voor tien dagen in quarantaine in een vooraf aangewezen hotel, een optie die volgens reisbureaus duur kan uitpakken.



Volgens Khalid Benzazzouz, voorzitter van de Nationale Federatie van Reisbureaus in Marokko (FNAVM), is een aanvullende inenting met het vaccin van AstraZeneca, Moderna of Pfizer voldoende om toch zonder zelfisolatie de bedevaart te kunnen verrichten.

Eind juli heropende Saoedi-Arabië de heilige plaatsen voor Umrah voor de eigen staatsburgers. Umrah-bezoeken vanuit het buitenland zijn sinds 10 augustus welkom op voorwaarde dat deelnemers gevaccineerd zijn met een door Saoedi-Arabië goedgekeurde COVID-19-vaccins.



De vaccinatievoorwaarde werd eerder dit jaar al geïntroduceerd tijdens de vastenmaand Ramadan. Voor een bezoek aan de Grote Moskee in de heilige stad Mekka en de al-Masjid an-Nabawi in Medina werden voorwaarden gesteld.

De Saoedische autoriteiten accepteren dagelijks 20.000 mensen voor de Umrah, de vrijwillige kleine bedevaart naar Mekka die moslims op elk moment van het jaar kunnen uitvoeren.

