Polisario-topman Akeik: Terreurdreigement geen loos alarm

Het Polisario-Front overweegt terreuraanslagen in Marokko, blijkt uit verklaringen van de nieuwe leiding van het 'leger' van het Polisario-Front, Mohamed El Ouali Akeik.

Akeik werd begin deze maand aangesteld door Polisario-voorman Brahim Ghali. Tegenover het Britse weekblad The Economist benadrukt Akeik dat het geen loze dreigementen zijn. Bedrijven, consulaten, luchtvaartmaatschappijen en andere sectoren zijn "allemaal potentiële doelwitten", zegt Akeik.

De verklaringen van Akeik in The Economist bevestigen de beschuldigingen van Marokko aan het adres van de separatisten en kwalificeren het Front als een terroristische groepering.

Het is echter ongebruikelijk dat eindbazen van Polisario ​​dergelijke verklaringen afleggen zonder groen licht van de Algerijnse autoriteiten. Het lijkt ook geen toeval dat de zelfzekerheid van Akeik samenvalt met de recente dreigementen van de Algerijnse ex-officier Mokhtar Mediouni. Hij riep laatst op de Algerijnse televisie op tot terreuraanslagen op Marokkaanse bodem.



"Als je onafhankelijkheid wilt, sterf dan als martelaren en verplaats de oorlog naar Marokko, midden op Marokkaans grondgebied. Je zult daar handelingen kunnen verrichten die wanorde en terreur zullen zaaien in de Marokkaanse samenleving", zei de pseudo-politiek analist.

Polisario en Daesh

De lijst van potentiële burgerdoelen heeft veel weg van die van Daesh-terreurcellen die eerder dit jaar door Marokkaanse inlichtingendiensten zijn ontmanteld.



De banden tussen Polisario en Daesh zijn niet nieuw. In 2017 werd gewaarschuwd voor de massale leegloop van jongeren uit de Tindouf-kampen in Algerije richting jihadistische entiteiten die actief zijn in de Sahel-regio, waaronder Al Qaeda en Daesh. De jongeren kwamen in veel gevallen terecht bij de Daesh-gerelateerde groep die onder leiding stond van Adnan Abu Walid al-Sahrawi, zelf ook voormalig lid van de Polisario. Hij werd in september gedood door het Franse leger.

Het vertrek van de jongeren was een domper voor de wervingsactiviteiten van Polisario-milities waar de leiding overwegend bestaat uit mannen van ver in de 70 die leiding moeten geven aan 'soldaten' van begin twintig.

