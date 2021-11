Marokko: mensenrechtenadvocaat Mohamed Zayan opgepakt

De gerechtelijke politie in Marokko heeft vandaag mensenrechtenadvocaat Mohamed Zayan opgepakt.

Dat meldt Abdel Razzaq Boughanbour, hoofd van de Marokkaanse Liga voor de Verdediging van de Mensenrechten, in een bericht op Facebook.

Zayan werd eerder vandaag door de rechtbank in Rabat opgeroepen om te worden gehoord door de Landelijke Gerechtelijke Politie. Naar verluidt was Zayan het onderwerp van een klacht die werd ingediend door Abdelouafi Laftit, de Minister van Binnenlandse Zaken.

Zayan had advocaten in Marokko opgeroepen niet terug te deinzen voor geschillen met Marokkaanse inlichtingendiensten, tegen het zere been van Laftit.

