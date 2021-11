Indonesische ulemaa noemen cryptomunten haram

De Indonesische raad van Ulemaa (MUI) meldt dat het gebruik van cryptomunten verboden is voor moslims vanwege het speculatieve karakter.

MUI adviseert het ministerie van Financiën en de centrale bank over islamitische financiële zaken.

Volgens MUI-hoofd Asrorun Niam Sholeh is de handel in de digitale munten niet toegestaan tenzij deze, in overeenstemming met de Sharia-leer, een aantoonbaar voordeel bieden.

De Indonesische regering is een voorstander van cryptomunten geweest en lieten de handel daarin toe als een investeringsoptie. Ze drongen zelfs aan op de oprichting van een crypto-gerichte beurs. Indonesië staat het gebruik van cryptomunten als valuta echter niet toe, omdat de roepia het enige wettige betaalmiddel van het land is.



Het decreet van de MUI ontkent de handel in cryptocurrency in het land niet, maar verbiedt moslims om de activa te bezitten of erin te investeren.

Het afgelopen jaar is de handel in cryptocurrency's enorm populair geworden in Indonesië. Eerder deze maand maakte Coinformant bekend dat het aantal Indonesische lezers van crypto-gerelateerde artikelen met 1.772 procent is toegenomen.



In Indonesië stegen cryptotransacties in de eerste vijf maanden van 2021 tot 370 biljoen roepia ($ 26 miljard). Bank of Indonesia overweegt een eigen digitale valuta, maar heeft tot dusver geen beslissing genomen.

Bitcoiner Allen Farrington kwam op basis van een eigen analyse tot de tegenovergestelde conclusie. In het islamitisch recht is het heffen van rente op monetaire schuld op ethische gronden niet toegestaan. Iets wat in het huidige financiële systeem de spuitgaten uitloopt en binnen een bitcoin-systeem in mindere mate aanwezig zou zijn.



