Justitieminister Ouahbi gaat koning vragen om vrijlating Hirak-gevangenen

De Minister van Justitie, Abdellatif Ouahbi, gaat bij koning Mohammed VI een verzoek indienen om gratie te verlenen aan Hirak-gedetineerden.

Dat zei Ouahbi woensdag in het televisieprogramma 'Hadith al-Sahafa'.

Ouahbi is naar eigen zeggen bezig met het voorbereiden van een petitie om gratie te verlenen aan Hirak Rif gedetineerden en deze aan de koning voor te leggen. De minister benadrukte wel dat de koning het uiteindelijke besluit zal nemen.

Volgens de justitieminister moet dit dossier "voor eens en voor altijd" worden gesloten. Hij is er van overtuigd dat de tijd daar nu "rijp" voor is.

Hirak du Rif

Een groep Hirak-activisten, waaronder voorman Nasser Zefzafi, zit momenteel gevangenisstraffen uit van 10 tot 20 jaar in verband met protesten in Al Hoceima. De activisten werden gearresteerd wegens "samenzwering tegen de staat" nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.



De protesten werden in 2016 aangewakkerd door de dood van visboer Mouhcine Fikri. De 31-jarige Fikri werd vermorzeld in een vuilniswagen toen hij probeerde zijn zojuist gekochte partij zwaardvis te redden nadat deze door de lokale autoriteiten in beslag was genomen.

De felle protesten werden geïnspireerd door de 20 februari-beweging, die tijdens de Arabische Lente in Marokko tevergeefs heeft geprobeerd de macht van de Marokkaanse koning te breken.

Betogers in de Noordelijke steden zouden de dood van de visverkoper hebben vergeleken met de tragische zelfmoord van de Tunesische straatverkoper waarmee in 2010 de Arabische Lente begon.



