Westerse landen veroordelen Belarus bij VN om situatie aan grens

De Amerikaanse en Europese delegaties van de VN-Veiligheidsraad hebben Belarus veroordeeld om de situatie aan de grens met Polen.

In een verklaring stellen de landen na een noodbijeenkomst dat Belarus "de levens en het welzijn van mensen in gevaar brengt voor politieke doeleinden". Estland, Frankrijk en Ierland hadden om de noodbijeenkomst gevraagd omdat honderden migranten, onder wie ook kinderen, zich verzameld hebben in het grensgebied tussen Belarus en aangrenzende EU-landen. Ze overnachten ondanks de lage temperaturen in tenten of in bossen.

De landen stellen dat Belarus dit doet "met als doel de buurlanden en de buitengrens van de Europese Unie te destabiliseren om zo de aandacht af te leiden van de eigen toenemende mensenrechtenschendingen".

De westerse landen noemen de tactiek van het regime van Aleksandr Loekasjenko in de verklaring "onaanvaardbaar". De westerse delegatie van de raad roept op tot een "krachtige internationale reactie" om Belarus verantwoordelijk te houden. "Het laat zien hoe het regime van Loekasjenko een bedreiging is geworden voor de regionale stabiliteit. We roepen de Belarussische autoriteiten op om te stoppen met deze onmenselijke acties en om het leven van mensen niet langer in gevaar te brengen", aldus de landen.



Met concrete maatregelen om Belarus te straffen kwamen de landen echter niet. Ook werd er in de verklaring niet gesproken over Rusland. De Russische president Vladimir Poetin zei eerder op de dag nog dat de Europese Unie in gesprek zou moeten gaan met Belarus als het de migrantencrisis aan de Europese oostgrens wil oplossen.

De Europese Unie zei deze week wel strafmaatregelen te overwegen. Loekasjenko heeft daarop laten weten de toevoer van gas naar Europa af te zullen sluiten als Europa sancties oplegt. Maar de EU "laat zich niet intimideren", stelde de Europese Commissie.

