Haven Algeciras niet blij met Deense kapitaalinjectie in Tanger-Med

Met een nieuwe investering van $ 400 miljoen kiest APM Terminals er voor om van Tanger-Med het logistieke knooppunt in de Middellandse Zee te maken.

De dochteronderneming van de Deense internationale containerrederij Maersk gaat met de kapitaalinjectie in Terminal 4 (TC4) van Tanger Med 2 de lengte van de kade vergroten van 1.200 naar 2.000 meter, waarmee de capaciteit van 2 miljoen TEU-containers wordt verhoogd naar 5 miljoen.

Het nieuws, dat dinsdag werd aangekondigd, heeft geleid tot grote ergernis in de haven van het Spaanse Algeciras, waar vakbonden inmiddels stakingen hebben aangekondigd. "De systematische overdracht van management en planning van Algeciras naar Tanger-Med zal leiden tot verlies van banen", aldus een verklaring van vakbondscoördinator Estatal de los Trabajadores del Mar.

Het havencomplex Tanger-Med blijft aan kracht winnen. Na in 2020 de belangrijkste containerhaven in het Middellandse-Zeegebied te zijn geworden, trekt de haven in Noord-Marokko steeds meer de belangen van de grootste rederijen ter wereld waardoor andere havens in de regio, zoals in het Griekse Piraeus en het Spaanse Valencia en Algeciras, worden onttroond.



Volgens Spaanse vakbonden kiezen de rederijen voor Marokko vanwege de lage lonen die in het Noord-Afrikaanse land zouden gelden. In werkelijkheid is de haven van Tanger-Med efficiënter en heeft de TC 4-terminal met meer dan 30 kraanbewegingen per uur het productiviteitsrecords behaalt.

Bloomberg berichtte eerder dit jaar over de rivaliteit tussen Tanger-Med en Algeciras en benadrukte de vele sterke punten van het Marokkaanse havenplatform, dat wordt gekenmerkt door een levendig achterland, een hoogwaardig wegvervoersnetwerk, de aanwezigheid van hooggekwalificeerde vaardigheden en gunstige wetgeving.



Ook het Spaanse dagblad El Païs had in een artikel gewijd aan Tanger Med de aandacht gevestigd op de vrije handelszones die meer dan 900 bedrijven huisvesten en ruim 75.000 mensen tewerkstellen in sectoren zoals de auto-, luchtvaart-, textiel en logistieke industrie.

Maersk

De interesse van de Denen in Tanger-Med is niet nieuw. Maersk is de allereerste klant van het Marokkaanse havencomplex en startte in 2007 met de activiteiten in de TC 1-terminal (Tanger-Med 1). Voortbordurend op het succes van de eerste terminal, besloot Maersk een tweede grote investering te doen. In 2016 tekende de Deense reder een overeenkomst met de autoriteiten van het havencomplex voor de ontwikkeling van de TC 4-terminal in de haven van Tanger Med 2, met een concessie voor 30 jaar.



Bij de ondertekening van deze overeenkomst heeft Maersk zich ertoe verbonden een terminal te bouwen van 1.600 meter (in 2 fasen), met een optie van 400 extra meters (fase 3). TC 4 werd in 2019 ingehuldigd door kroonprins Moulay El Hassan.

Beschouwd als één van de technologisch meest geavanceerde APM-haventerminals in Afrika en de eerste geautomatiseerde containerterminal van het continent, behandelde de TC 4 in 2020 meer dan 2,2 miljoen TEU-containers.

In april van dit jaar werd gestart met de tweede fase van de ontwikkeling van de TC 4-terminal, die een extra kade van 400 meter beslaat.

© MAROKKO.NL 2021