Boa's in Utrecht mogen hoofddoek of keppeltje dragen

Utrecht lijkt de eerste grote stad in Nederland te worden waar boa's een hoofddoek of een keppeltje mogen dragen als ze in uniform zijn.

Een flinke meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vindt dat de stad moet laten zien dat diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel staan en dat er op dat vlak grote ambities zijn. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht gaat overleggen met de andere drie grote steden. De Utrechtse fracties van DENK, Partij voor de Dieren en Student & Starter dienden een motie in, nadat Martin Sitalsing, politiechef van Midden-Nederland en portefeuillehouder Diversiteit, begin oktober had gezegd dat hij geen bezwaren ziet tegen een agent met een hoofddoek. Het zou zelfs voordelen kunnen hebben, zei hij. "Utrecht kan op dit vlak nu een voorloper zijn van een maatschappelijke verandering en andere partners zoals de andere grote steden en de politie inspireren tot verandering", aldus de indieners van de motie.

Tot nu toe is in Nederland het zichtbaar dragen van een levensbeschouwelijke of godsdienstige uiting verboden voor mensen in overheidsuniform. In landen als de Verenigde Staten, Engeland, Schotland, Canada en Zweden mag het wel en dat werkt prima, aldus DENK, PvdD en Student & Starter. Aangezien handhavers en toezichthouders als boa's bij de gemeente in dienst zijn, kan Utrecht de kledingvoorschriften veranderen. Dat moet wel zorgvuldig gebeuren, zodat er geen problemen ontstaan met bijvoorbeeld de grondwettelijke scheiding van kerk en staat.

De gemeente kan daarvoor het eerste kwartaal van 2022 gebruiken, aldus de meerderheid van de raad. Burgemeester Dijksma hoopt dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de verandering samen met Utrecht willen doorvoeren.