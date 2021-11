Marokko: 10 parlementsleden verliezen zetel

Door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof raken tien afgevaardigden hun zetel kwijt als gevolg van nevenactiviteiten elders.

Het is de eerste rechterlijke uitspraak sinds de algemene verkiezingen begin september.

Op de lijst van betrokken politici staan parlementsleden die ook functies bekleden bij de regionale overheid. Voor veel parlementsleden komt de uitspraak niet echter als verrassing.

De lijst bestaat uit Istiqlal Abdelouahed El Ansari en El Khattat Yanja, respectievelijk verkozen in de raad van de regio's Dakhla-Oued Eddahab en Fès-Meknes. PAM-afgevaardigden Rachid El Abdi en Adil Barakat verloren hun zetels als gevolg van hun voorzitterschap van de raden in de regio's Rabat-Salé-Kénitra en Béni Mellal-Khénifra. RNI-afgevaardigden Omar Mourou en Karim Achenkli, respectievelijk verkozen in de raden van de regio's Tanger-Tétouan-Al Hoceima en Souss-Massa.



De uitspraak heeft op andere gekozen functionarissen verder gaande gevolgen. Zo verbiedt een nieuwe bepaling de combinatie van een parlementaire zetel met het voorzitterschap van een gemeente met meer dan 300.000 inwoners. Omar Sentissi (Salé-El Jadida), had vóór zijn verkiezing een zetel in de gemeente gewonnen als hoofd van de gemeenteraad van Salé.

Ook voor Rachid Tamek (Assazag), Jaouad Gharbi (Kénitra) en Said Naciri (Casablanca) is de deelname aan de lokale overheid onverenigbaar met hun functie als parlementariër. Kandidaten die op de tweede verkiesbare plaats stonden zullen de zetel overnemen.



© MAROKKO.NL 2021