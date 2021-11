Marokko op 8e plek wereldwijde prestatie-index voor klimaatverandering

Marokko staat wereldwijd op de achtste plaats in de Climate Change Performance Index voor 2022, voorgegaan door Denemarken, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk (VK).

Marokko behaalde de opmerkelijk hoge positie na het behalen van een totale score van 71,64. Desondanks zakte Marokko met één plaats in het huidige klassement ten opzichte van het jaar 2021, waarin het een totaalscore van 67,59 behaalde.

In werkelijkheid scoort elk land drie posities hoger. In alle ranglijsten heeft de organisatie namelijk de eerste drie posities leeg gelaten omdat het van mening is dat geen enkel land het goed genoeg doet om deze posities te bekleden. Marokko staat dus in werkelijkheid op de 5e positie van de CCPI-index 2022.

Marokko viel binnen de lichtgroene categorie, wat betekent dat er een grote wil is, zowel op maatschappelijk als politiek niveau, om het klimaat te beschermen.



De ranglijst wijst op de beschikbaarheid van meer capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie in Marokko, een belangrijk onderdeel van het Marokkaanse energietransitieplan.

De internationale index is gebaseerd op 14 subindicatoren ingedeeld in vier categorieën, gerelateerd aan de uitstoot van broeikasgassen scoort Marokko relatief goed (12e, Nederland 34e), hernieuwbare energie (29e, Nederland 30e), energieverbruik (9e, Nederland 31e) en klimaatbeleid (6e, Nederland 7e).

