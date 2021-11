Marrakech: 2 jaar cel voor oud-locoburgemeester wegens verkwisten 150 miljoen DH gemeenschapsgeld

De rechtbank in Marrakech heeft de voormalige locoburgemeester van Marrakech, Mohamed al-Hur, veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het verkwanselen van gemeenschapsgeld.

Ook moet Al-Hur een geldboete betalen van 50.000 DH (€ 4.785).

Hij is veroordeeld omdat hij in 10 dagen tijd 150 miljoen DH (14,3 miljoen) had uitgegeven op het moment dat burgemeester Fatima-Zahra Mansouri op een buitenlandse reis was. Bij terugkeer in Marrakech ontdekte ze ongeregeldheden in de boekhouding en deed aangifte tegen haar plaatsvervanger.

Na onderzoek bleek dat Al-Hur gefraudeerd had door gelden over te maken naar een bedrijf dat verantwoordelijk was voor de inzameling van huishoudelijk afval in de stad. Hij verhoogde de prijs die het bedrijf hiervoor rekende zonder de gemeenteraad daarvan op de hoogte te stellen.

© MAROKKO.NL 2021