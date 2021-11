Marokko: 500 gevangenen zitten levenslange celstraf uit en 80 zijn ter dood veroordeeld

In gevangenissen in Marokko zitten momenteel 500 gevangenen een levenslange gevangenisstraf uit en 30 anderen zijn ter dood veroordeeld.

Dat blijkt uit een rapport van het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR). Het rapport is aangeboden aan een parlementaire commissie van de Tweede Kamer.

Ter dood veroordeelde gevangenen vertegenwoordigen 0,09 procent van de totale gevangenispopulatie, die neerkomt op 88.960 personen, terwijl het percentage tot levenslange gevangenisstraffen veroordeelden 0,56 procent bedraagt.

Zo'n 45 procent zit een gevangenisstraf uit van maximaal twee jaar en 8 procent zit gevangenisstraffen uit variërend van 10 tot 30 jaar.



Volgens het rapport is zo'n 78 procent van de gehele gevangenispopulatie tussen de 18 en 40 jaar oud. Zo'n 1.500 gevangenen zijn ouder dan 60 jaar (1,68 procent). Het aandeel minderjarigen bedraagt 1,20 procent.

Het rapport laat ook zien dat ruim 63 procent van de Marokkaanse gevangenen alleenstaand is, zo'n 32 procent is gehuwd. Opmerkelijk is ook dat voor 18,65 procent van de gevangenispopulatie op 30 september van dit jaar nog geen rechterlijke uitspraak is gedaan.

Onder buitenlandse gevangenen staan ​​Nigerianen op de eerste plaats met 125 gedetineerden, gevolgd door gevangenen uit Guinee Conakry (107), Senegal (95) en Spanje (70).

