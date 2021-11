Aanpak fossiele brandstoffen stuit op verzet in Glasgow

Meerdere landen hebben geprobeerd te voorkomen dat een oproep om subsidies voor fossiele brandstoffen aan te pakken op klimaattop COP26 het slotakkoord haalt.

Het gaat volgens bronnen van persbureau Reuters onder meer om China, het land met de grootste uitstoot van broeikasgassen. Ook het olierijke Saoedi-Arabië zou zich hebben verzet.

Aan de onderhandelingen op de top doen bijna 200 landen mee en er passeren meerdere conceptversies van de slotverklaring. Waarnemers kijken steeds op welke punten na nieuw overleg aan die tekst is gesleuteld. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gezien als een van de gevoeligste punten. Daar zijn grote economische belangen mee gemoeid.

Toch wordt ook zaterdag in een conceptversie van het slotakkoord gesproken over het uitfaseren van "ongemitigeerde" kolenstroom en "inefficiënte steun" voor fossiele brandstoffen. Die tekst gaat wel minder ver dan een eerdere versie.



Daarin stond nog een duidelijke oproep aan alle landen om het uitfaseren van steenkool te versnellen en sneller te stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen.



Financiële steun aan arme landen

Ook over financiële steun aan arme landen wordt gesteggeld. Ontwikkelingslanden die worden bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering voelen zich gedupeerd door rijkere landen die veel meer broeikasgassen uitstoten. Er was toegezegd dat vanaf 2020 zeker 100 miljard dollar per jaar beschikbaar zou komen voor klimaathulp, maar die doelstelling lijkt niet te zijn gehaald.

Een bron bij de onderhandelingen wijst tegenover het ANP vooral op het belang van de paragraaf over 'loss and damage', het vergoeden van klimaatgerelateerde schade. Daarover is de hele top al veel discussie. Ontwikkelingslanden eisen concrete stappen, de Verenigde Staten zijn terughoudend.

De Europese Unie wil net als de VS niet dat op deze top een speciaal mechanisme wordt ingesteld, maar is wel bereid die mogelijkheid voor de toekomst open te houden. Volgens de bron kan deze discussie zaterdag bepalend worden voor de vraag of er een akkoord komt.

