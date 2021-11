Marrakech: celstraffen voor demonstranten anti-vaccinatiepas

De rechtbank in Marrakech heeft vrijdag gevangenisstraffen opgelegd variërend van één tot twee maanden aan vier beklaagden die deelnamen aan demonstraties tegen de vaccinatiepas.

De rechtbank veroordeelde het viertal voor belediging en het gebruiken van "geweld tegen ambtenaren in functie", en "deelname aan een ongeoorloofde bijeenkomst". Eén beklaagde kreeg één maand celstraf voor de kiezen, drie anderen kregen elk twee maanden voorwaardelijk opgelegd.

In verschillende steden in Marokko werd afgelopen weekenden gedemonstreerd tegen de vaccinatiepas die sinds 21 oktober verplicht is voor interstedelijk verkeer en voor toegang tot openbare plekken zoals horeca, winkels, openbaar vervoer en overheidsgebouwen.

In het gehele land heerst veel weerstand tegen de invoering van de omstreden pas. Ongevaccineerden zijn niet welkom in de openbare ruimte zoals overheidsgebouwen en leerlingen en studenten mogen bijvoorbeeld niet deelnemen aan fysiek onderwijs.



De Orde van Advocaten riep de regering eerder al op het besluit terug te draaien omdat dit in strijd zou zijn met de Grondwet. De vaccinatiepas zou volgens de Advocaten veel juridische problemen opwerpen inzake de fundamentele rechten en vrijheden, het vrije verkeer van personen, vrijheid van vergadering, gelijkheid van burgers en de toegang van burgers tot openbare voorzieningen.

De Marokkaanse Vereniging voor Mensenrechten (AMDH) heeft aangekondigd klachten in te zamelen van mensen die aangeven te worden gehinderd bij de toegang tot publieke diensten.

© MAROKKO.NL 2021