Bourita aanwezig op Libië-conferentie in Parijs

Na twee eerdere Libië-bijeenkomsten te hebben geboycot is Marokko weer aanwezig bij een een conferentie die in het teken staat van de Libië-crisis

De Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita leidt de Marokkaanse delegatie die naar Parijs is afgereisd om andere deelnemers in te lichten over het standpunt van Rabat voor het oplossen van de oorlog in Libië.

"Marokko is bereid om alles te steunen waar de Libiërs mee instemmen; en dit weten de Libiërs heel goed", zei Nasser Bourita, die de noodzaak onderstreepte om de rol van de internationale gemeenschap nieuw invulling te geven.

De oplossing moet gebaseerd zijn op "respect voor de wil van het Libische volk en de uitbanning van alle paternalisme". Zei Bourita. Dit maakt "grote vooruitgang mogelijk die werd ingeleid door de totstandkoming van het politiek akkoord van Skhirat in december 2015".



Berlijn

Het is weer voor het eerst dat Marokko deelneemt aan een Libië-conferentie op Europese bodem. Marokko heeft niet deelgenomen aan de conferentie die begin 2020 plaatsvond in Berlijn. De Duitse regering had nagelaten Marokko uit te nodigen. Een opmerkelijk besluit gezien de leidende en constructieve rol die Rabat al jaren speelt om te komen tot een vreedzame oplossing voor de Libië-crisis.

Ondanks de Duitse handreiking in de aanloop naar de tweede, weliswaar virtuele, bijeenkomst weigerde Marokko in te gaan op de uitnodiging. Marokko hield op hetzelfde moment een bijeenkomst in Rabat en sprak met de voorzitter van het Libische parlement over de presidents- en parlementsverkiezingen die gepland staan op 24 december aanstaande.

© MAROKKO.NL 2021