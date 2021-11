Rechtbank Rabat: 18-jarige raadsvoorzitter mag toch aanblijven

De 18-jarige Ilham Belkas mag toch aanblijven als raadsvoorzitter van de gemeente Sidi Dahbi, Ben Ahmed in het noorden van provincie Settat.

Het Administratieve Hof van Beroep in Rabat heeft een eerdere uitspraak van de rechtbank in Casablanca nietig verklaard.

Een maand geleden besloot de administratieve rechtbank in Casablanca de verkiezing van Belkas ongeldig te verklaren omdat ze op het moment van inschrijving voor de verkiezing minderjarig was. De zaak werd aangekaart bij de bestuursrechter door haar politieke rivaal en vertrekkende raadsvoorzitter, Othman Bou Mahatta.

Belkas zet momenteel haar studie voort in het tweede jaar van de middelbare school van Baja en nam namens de huidige regeringspartij Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) deel aan de lokale verkiezingen en behaalde 11 van de 18 stemmen.



In een verklaring gaf de jonge politica aan trots te zijn op haar verkiezingsoverwinning en dat ze "enorme vreugde" voelt omdat ze sinds haar jeugd de ambitie koestert om "de wereld van de politiek via de voordeur te betreden".

Haar politieke ambities zullen haar studie niet in de weg staan. Ze is van plan vooral aandacht te schenken aan het toenemende aantal schoolverlaters in landelijke gebieden.

