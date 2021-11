Landen bereiken akkoord op klimaattop in Glasgow

De bijna 200 deelnemende landen aan de klimaattop COP26 in Glasgow hebben na slepende onderhandelingen een akkoord bereikt.

Daarmee komt een einde aan ruim twee weken van besprekingen over de mondiale aanpak van klimaatverandering.

COP26-voorzitter Alok Sharma noemde het akkoord "imperfect", maar een stap in de goede richting. Dat gevoel overheerste ook bij veel delegaties. Eurocommissaris Frans Timmermans noemde het resultaat zelfs "historisch".

Belangrijke elementen in de slotverklaring gaan over het op termijn afbouwen van steenkoolgebruik en subsidies op fossiele brandstoffen. Concrete jaartallen staan er niet in en bij beide punten worden diverse voorbehouden gemaakt.

Dat het punt over fossiele brandstoffen het tot de eindtekst heeft gehaald, wordt onder meer door de Europese Unie beschouwd als een belangrijke stap. Wel werd het op het allerlaatste moment nog afgezwakt na felle kritiek van India.

