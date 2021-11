Tientallen migranten breken door grenshek Polen

Zo'n 50 migranten zijn Polen binnengekomen nadat ze door een barricade aan de grens met Belarus waren gebroken.

Dat gebeurde zaterdagavond in de buurt van de plaats Dubicze Cerkiewne, zegt de Poolse politie. Die meldt zondag dat 22 Irakezen zijn aangehouden.

In Belarus bevinden zich in de buurt van de grens met Polen duizenden migranten. Die willen naar de EU reizen, maar worden tegengehouden door de Poolse autoriteiten. Daardoor loopt de spanning in het grensgebied flink op.

Poolse veiligheidstroepen zouden zaterdag met stenen zijn bekogeld bij een andere poging van migranten om de grens over te steken.



EU-landen houden Belarus verantwoordelijk voor de chaotische situatie in het gebied. Het regime van de Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko zou migranten helpen bij hun reis naar de buitengrens van de EU.

De hulp wordt gezien als wraak voor Europese sancties die aan Belarus zijn opgelegd nadat hardhandig was opgetreden tegen demonstrerende burgers die Loekasjenko verkiezingsfraude verwijten.

© ANP 2021