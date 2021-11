Akkoord over lockdown voor ongevaccineerden in Oostenrijk

In Oostenrijk wordt maandag een lockdown ingevoerd voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus.

Dat is de uitkomst van topoverleg tussen bondskanselier Alexander Schallenberg en leiders van deelstaten. De ingrijpende maatregel heeft gevolgen voor miljoenen mensen.

De Oostenrijkse autoriteiten zien zich genoodzaakt in te grijpen omdat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt. Mensen die niet zijn gevaccineerd of hersteld van het virus hebben straks een geldige reden nodig om hun woning te verlaten, zoals boodschappen doen en werken. De maatregelen blijven in eerste instantie tien dagen van kracht, zei minister Wolfgang Mückstein van Volksgezondheid.

Het Alpenland heeft een vaccinatiegraad van ongeveer 65 procent. Die moet omhoog, beklemtoonde Schallenberg op een persconferentie. Hij noemde de vaccinatiegraad "beschamend laag".



De regeringschef had vorige week al duidelijk gemaakt een lockdown voor gevaccineerden niet wenselijk te vinden. Die groep zou dan gedupeerd worden omdat anderen aarzelen over vaccins, vond hij.



Kritiek

Ongevaccineerde mensen krijgen in Oostenrijk al te maken met beperkingen. Het land stapte deze maand over op een zogenoemd 2G-model. Dat houdt in dat sommige binnenlocaties, zoals restaurants en bioscopen, alleen toegankelijk zijn voor mensen die zijn gevaccineerd of genezen van Covid-19. Invoering van die regel leidde al tot rijen bij vaccinatiecentra.

Het was afgelopen week al duidelijk dat Oostenrijk ook afstevende op een lockdown voor ongevaccineerden. Dat leidde meteen tot kritiek. Critici betoogden onder meer dat een lockdown die alleen geldt voor een deel van de bevolking lastig te handhaven is. Minister Mückstein zei zondag dat steekproefgewijs zal worden gecontroleerd.

De beperkende maatregelen gelden straks alleen voor ongevaccineerde mensen boven de twaalf jaar. Het parlement moet de geplande lockdown nog goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting later op zondag.

