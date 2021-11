Moulay Yaacoub: Serieverkrachter en pedofiel opgepakt

De Koninklijke Gendermarie heeft in Moulay Yaacoub, regio Fez-Meknes, een man opgepakt voor de vermeende verkrachting van meerdere minderjarige slachtoffers.

De zaak kwam aan het licht nadat een zesjarig slachtoffertje haar moeder had ingelicht.

Volgens het jonge kind had de verdachte haar en haar neefje (7) meegenomen naar een afgelegen plek waar hij het tweetal misbruikte. De verdachte had de twee kinderen gedreigd als ze iemand iets over het voorval zouden vertellen.

Het openbaar ministerie verdenkt de man er ook van een derde slechtoffer (7) meermaals te hebben misbruikt en sluit andere misbruikslachtoffers niet uit.

