Marokko verscherpt handhaving coronamaatregelen op vliegvelden en havens

Marokko gaat internationale reizigers op vliegvelden en havens strenger controleren op de handhaving van de inreisvoorwaarden

Dat meldt de interministeriële coronacommissie afgelopen weekend.

De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de hogere besmettingscijfers in Europe overwaaien naar Marokko, waar de derde coronagolf net achter de rug is en maatregelen zoals de avondklok zijn opgeheven.

Naast het reeds geldende beleid (gevaccineerd èn getest) voor reizigers die uit landen op de B-Lijst (hoog besmettingsrisico) komen, zoals Nederland en Duitsland, wordt voortaan iedereen die het land binnenkomt gecontroleerd met thermometers en thermische camera's.



"We moeten de gezondheid van burgers in Marokko behouden", zei regeringswoordvoerder Mustapha Baitas vorige week. "Alle reizigers, Marokkaans of buitenlands, die in Marokko aankomen, inclusief degenen die drievoudig zijn ingeënt, moeten bij het aan boord gaan van een vliegtuig of boot een negatieve PCR-test van minder dan 48 uur overleggen".

Ook kunnen mensen op het vliegveld worden geselecteerd om een antigentest te ondergaan. Medische teams zullen worden ingezet in alle havens en luchthavens van Marokko.

Reizigers die positief worden getest mogen het land niet in en moeten op eigen kosten terugkeren naar het land van herkomst, met uitzondering van mensen met een vaste verblijfplaats in Marokko.

