Bijna 50 landen aangesloten bij EU-systeem coronacertificaat

Nieuw-Zeeland, Georgië, Servië en Moldavië hebben zich aangesloten bij het EU-systeem voor digitale coronacertificaten (EU DCC).

Daardoor worden coronapassen uit de 27 EU-lidstaten en deze vier landen vanaf dinsdag wederzijds erkend om het reizen gemakkelijker te maken.

In totaal accepteren nu 49 landen wereldwijd de QR-codes van CoronaCheck, waaronder Marokko. Met het certificaat kan de houder aantonen dat hij volledig is gevaccineerd, is hersteld van corona of recent negatief is getest.

Het systeem valt onder regelgeving die 1 juli volgend jaar vervalt maar die mogelijk wordt verlengd. Daar wordt in het voorjaar naar gekeken, als de Europese Commissie met een rapport komt over het functioneren van het certificaat.



Een woordvoerder beklemtoonde maandag in Brussel nog maar eens dat het systeem is opgezet om reizen gemakkelijker te maken tijdens de coronapandemie.

Landen kunnen altijd extra eisen hebben of de regels aanpassen voor reizigers uit een ander land waar te veel besmettingen zijn, zoals ook de website van de Rijksoverheid vermeldt.

