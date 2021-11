Omstreden Israëlische defensieminister volgende week in Marokko

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zal volgende week een bezoek brengen aan Marokko

Dat meldt Barak Ravid, een goed ingevoerde journalist die onder meer werkzaam is voor de Amerikaanse nieuwsdienst Axios.

Het is de eerste keer dat een Israëlische Minister van Defensie een bezoek zal brengen aan Marokko. Verwacht wordt dat Gantz overeenkomsten gaat tekenen met zijn Marokkaanse ambtgenoot Abdellatif Loudiyi.

Geruchten over het aanstaande bezoek gaan al een tijdje rond en werden geïntensiveerd na het nieuws over wapendeals tussen Rabat en Tel Aviv. De reis van Gantz komt slechts een paar dagen voor de verjaardag van de ondertekening van de tripartiete overeenkomst tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël.



Gantz is naast defensieminister ook toekomstig premier van Israël. Na de recente verkiezingen werd afgesproken dat er een roulatie van het premierschap plaats zal vinden. De eerste achttien maanden is Benjamin Netanyahu premier, daarna zal Gantz hem opvolgen.

Gantz is meermaals in verband gebracht met oorlogsmisdaden. In 2019 vond in Nederland een hoorzitting plaats over de vraag of de voormalige chef-staf van het Israëlische leger kan worden berecht voor misdaden begaan op de Gazastrook. De rechtbank in Den Haag oordeelde niet bevoegd te zijn een zaak tegen Gantz in behandeling te nemen.



© MAROKKO.NL 2021