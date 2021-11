Polisario dreigt opnieuw met terreuraanslagen

Het Polisario-Front heeft opnieuw gedreigd met terreuraanslagen in Marokko.

Ditmaal komt het dreigement vanuit de militieleider Taleb Ammi Deh. Het "offensief" tegen de Marokkaanse aanwezigheid in de Sahara zou slechts "een kwestie van tijd" zijn.

Eerder liet Polisario-topman Mohamed El Ouali Akeik weten dat de dreigementen "geen loos alarm" zijn. Bedrijven, consulaten, luchtvaartmaatschappijen en andere sectoren zijn "allemaal potentiële doelwitten", zei Akeik. De verklaring kwam in navolging van de oproep van de Algerijnse ex-officier Mokhtar Mediouni. Hij riep op de Algerijnse televisie op tot terreuraanslagen op Marokkaanse bodem.

Beveiligingsmuur

Het dreigement van Deh komt precies een jaar na de militaire operatie van de Marokkaanse strijdkrachten (FAR) nabij de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek El Guerguerate. De militieleider zegt dat de Polisario de "oorlog" voorbij de veiligheidsmuur zullen brengen die door FAR is opgezet.



Deh richtte zich dit keer ook tot Spaanse bedrijven (14 in totaal) die momenteel actief zijn in de Sahara. "Alle lucht-, zee- en landdoelen zijn legitiem. (...) Zowel burgers als investeerders moeten het gebied verlaten.", luidt de boodschap.

Een paar maanden geleden stuurden de separatisten ook al waarschuwingen naar het Canarische bedrijf Binter. De luchtvaartmaatschappij voert rechtstreeks vluchten uit tussen de Canarische Eilanden en de Sahara.

