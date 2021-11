Marokko: 8 doden tijdens migratiepoging naar Canarische Eilanden

Een schipbreuk op weg naar de Canarische Eilanden eiste het leven van 8 Marokkanen.

Zo'n 12 anderen moesten voor behandeling in het ziekenhuis worden opgenomen, daarvan verkeren er drie in levensbedreigende toestand als gevolg van ernstige onderkoeling.

De migranten probeerden de archipel te bereiken aan boord van een bootje en kapseisden op acht zeemijlen voor de zuidkust van Gran Canaria. Volgens hulpdiensten maakten de slachtoffers deel uit van een groep van 62 Marokkanen, waaronder twee minderjarigen.

De migranten werden opgemerkt door een Franse zeilboot die de noodlijdende bootpassagiers opmerkte en de hulpdiensten waarschuwden. De passagiers werden overgebracht naar de Arguineguín-werf. Een traumahelikopter moest worden ingezet om een aantal zwaargewonden te evacueren.



De zeeroute naar de Canarische Eilanden blijft de gevaarlijkste optie voor Afrikanen die Europa willen bereiken. Toch wagen veel migranten de overtocht vanaf de Afrikaanse westkust die zich uitstrekt van Marokko tot Mauritanië. Tussen vrijdag en zaterdag zijn 242 mensen gered uit vijf verschillende boten.

Door de clandestiniteit van de overtochten is het moeilijk om officiële gegevens over het dodental te verkrijgen. NGO's die de vertrekken vanaf de kust bewaken waarschuwen dat de geborgen lichamen slechts een fractie van het werkelijke aantal sterfgevallen vertegenwoordigt.



In augustus kwamen bijna 800 mensen om het leven in de wateren van de Canarische Eilanden, meer dan het dubbele van het aantal dat in dezelfde periode een jaar eerder werd geregistreerd.

In heel 2020 hebben zo'n 18.000 migranten de archipel bereikt, de helft van de instroom vond in december plaats. Minstens 2.170 mensen zijn in 2020 om het leven gekomen bij de overtocht via de Atlantische Oceaan.

De toename van het aantal migranten op de levensgevaarlijke route komt onder meer door de verscherpte controles in de Middellandse Zee, de grenssluitingen en opgeschorte passagiersverbindingen als gevolg van de coronamaatregelen.

