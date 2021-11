Marokko neemt Turkse drones in gebruik voor bewaking Sahara

marokko 15 nov 20:54

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben de in Turkije gemaakte drones in gebruik genomen.

De onbemande vliegtuigen van het type Bayraktar TB2 werden in september in ontvangst genomen en worden momenteel ingezet om de Sahara te bewaken. De drones vliegen ook over de hoofdstad van de Marokkaanse Sahara. Foto's van de drones die boven Laayoune vliegen worden gedeeld op sociale netwerken. De gewapende drones kosten $ 70 miljoen en zijn in staat om lange tijd op middelmatige hoogte (MALE) te opereren. De drones zijn in staat om 'slimme raketten' af te vuren die een bereik hebben van 15 kilometer.

Marokko en Turkije sloten in april een koopovereenkomst over de levering van de drones. Een aantal FAR-medewerkers hebben in de afgelopen maanden trainingsprogramma's in Turkije gevolgd. Marokko heeft de bewapening ingrijpend gemoderniseerd om de regionale en strategische stabiliteit te behouden. Bovendien wil het Noord-Afrikaanse land floreren in haar rol als regionale militaire macht om destabiliserende dreigingen in de regio het hoofd te bieden. © MAROKKO.NL 2021