Spanje wacht na 6 maanden nog steeds op terugkeer Marokkaanse ambassadeur

marokko 15 nov 21:24

De Marokkaanse ambassadeur voor Spanje, Karima Benyaich, is sinds haar vertrek in mei niet teruggekeerd naar haar post in Madrid.

Benyaich werd zo'n zes maanden geleden teruggeroepen naar Rabat voor overleg. Dat gebeurde in de nasleep van de diplomatieke crisis die werd ingeleid door de Spaanse verwelkoming van Polisario-voorman Brahim Ghali. De separatisten hebben Marokko de "oorlog verklaard". De Spaanse verwelkoming van de separatistenleider werd door Rabat gezien als disloyaliteit en een ernstige schending van de onderlinge betrekkingen. De verantwoordelijke Spaanse buitenlandminister is inmiddels door premier Pedro Sánchez vervangen. Meerdere verzoeningspogingen vanuit haar opvolger José Manuel Albares hebben er nog niet toe geleidt dat Rabat een ambassadeur naar Madrid stuurt.

De Spaanse pers meldde in juli dat Rabat heeft geëist dat verschillende kwesties moeten worden besproken alvorens Marokko overweegt haar hoogste diplomatieke vertegenwoordiger uit te zenden naar Spanje. De Spaanse ambassadeur in Rabat is daarentegen gedurende de tumultueuze periode blijven zitten. Zijn mandaat liep in oktober 2020 af maar door de coronapandemie besloot Madrid om deze met een jaar te verlengen. Op 31 oktober liep deze verlenging af.

Madrid heeft vooralsnog geen nieuwe diplomaat aangewezen als opvolger voor de huidige ambassadeur Ricardo Diez-Hochleitner. Wel wordt al enige tijd gespeculeerd over een mogelijke opvolger. Recentelijk wordt vooral Bernardino Léon genoemd. Een goede vriend van de voormalige premier José Luis Rodríguez Zapatero.