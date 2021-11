Man die zich opblies in Liverpool is Syrische asielzoeker

De man die zichzelf opblies in Liverpool was een Syrische asielzoeker, melden Britse media.

De Britse politie heeft hem geïdentificeerd als de 32-jarige Emad Al Swealmeen.

Na het terreurincident zondag heeft Verenigd Koninkrijk het dreigingsniveau in het land verhoogd naar het op een na hoogste niveau. Het gaat naar ernstig, wat betekent dat een nieuwe aanslag zeer waarschijnlijk is. Vorige maand werd parlementariër David Amess vermoord. Ook dat wordt als terreur beschouwd.

De Syriër zat in een taxi waarmee hij zich voor een ziekenhuis voor vrouwen in Liverpool liet afzetten. Hij had een explosief bij zich dat hij waarschijnlijk zelf in elkaar had gezet. De chauffeur kon net op tijd ontsnappen. Hij raakte lichtgewond. Hij zou de passagier, die hij verdacht vond, hebben opgesloten in de taxi. De politie arresteerde inmiddels vier mannen.

