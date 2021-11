Rotterdamse Amira Tahri (12) vijfvoudig wereldkampioen kickboxen

De 12-jarige kickbokser uit Rotterdam heeft het wereldkampioenschap kickboksen in Abu Dhabi gewonnen, haar 5e wereldtitel!

Ze versloeg vrijdag in Abu Dhabi haar Franse tegenstander Shaina Monier.

Amira heeft al meerdere Europese en wereldtitels behaald. In april 2019 won 'Wonder Girl' Amira voor de derde keer op rij het WK dankzij haar overwinning op Eline l'Herbier.

In datzelfde jaar behaalde ze ook haar vierde wereldtitel en won toen ook al van Shaina Monier.



Ze stond in 2019 op de twee plaats van de Kleurrijke Top 100 van meest invloedrijke persoonlijkheden, na Atlasleeuw Hakim Ziyech. Videoland bracht in 2020 nog een documentaire uit over het Rotterdamse talent.

De 12-jarige heldin die Marokko vertegenwoordigt, werd in 2009 in Rotterdam geboren en heeft ouders uit Oujda. Ze vecht al sinds haar zesde levensjaar.





