Marakkech: autoriteiten gestart met slopen sloppenwijk

In Marrakech is maandag gestart met sloopwerkzaamheden in een sloppenwijk in de stad.

Bulldozers werden ingezet om de barakken van golfplaten en karton met de grond gelijk te maken. Het gaat volgens lokale autoriteiten om meer dan 30 barakken die illegaal zijn gebouwd in Gharbawa, in de wijk Nakhil. Steden zonder sloppenwijken

Marokko is al meer dan 15 jaar intensief bezig met de campagne 'Steden zonder sloppenwijken', bedoeld om sloppenwijken van in totaal 85 steden te vervangen door nette woonwijken.

De overheid sloopt de sloppenwijken vaak vlak voordat nieuwe wijken worden gebouwd en terwijl nieuwe bewoners wachtten op hun nieuwe huizen moeten de ex-bewoners van de sloppenwijken vaak wonen in dorpen of steden die erg ver buiten de regio liggen. Vaak krijgen bewoners van de sloppenwijk een maandelijkse toelage van €150 per familie onder elders een onderkomen te vinden.