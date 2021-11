RIVM: Afgelopen week recordaantal van ruim 110.000 positieve tests

Nog nooit zijn er in een week tijd zo veel nieuwe coronagevallen geregistreerd als in de afgelopen zeven dagen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in een week tijd 110.558 meldingen van positieve tests. Dat is bijna 44 procent meer dan in de week ervoor.

Het is de zesde week op rij dat het aantal positieve tests met zo'n 40 procent toeneemt. Omgerekend had Nederland 582 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Dat betekent dat één op elke 172 Nederlanders vorige week bericht kreeg dat het virus bij hem of haar is vastgesteld.

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt ook. In de afgelopen week belandden 1390 coronapatiënten in een ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei. Een week eerder waren het er (na correctie) 1240. Van de 1390 nieuw opgenomen patiënten kwamen 217 op een intensive care terecht.



Het aantal gemelde sterfgevallen bleef gelijk. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 173 mensen aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Een week eerder waren 172 sterfgevallen gemeld.

Het reproductiegetal schommelt nog altijd rond de 1,2, net als in de afgelopen week. Dat geeft ook aan dat het virus zich in hetzelfde tempo blijft verspreiden, en dat het aantal positieve tests dus in hetzelfde tempo blijft toenemen.

Het RIVM publiceerde dinsdag voor de 72e keer zijn weekoverzicht.

