Marokko telt meer dan 2,7 miljoen suikerpatiënten

In Marokko leven zo'n 2,7 miljoen volwassenen met diabetes. 2,2 miljoen anderen hebben prediabetes.

Volgens cijfers van het zorgministerie hebben ruim 2,7 miljoen Marokkanen diabetes. Minstens 49 procent van deze mensen heeft echter geen idee dat ze de ziekte hebben.

Het Ministerie maakt de cijfers bekend ter gelegenheid van Wereld Diabetes Dag waar jaarlijks op 14 november wereldwijd aandacht wordt besteed aan de aandoening.

In Marokko kunnen diabetici gratis zorg krijgen. 1 miljoen mensen worden daarvoor behandeld in openbare ziekenhuizen en andere medische centra. Van dit aantal is ruim 20.000 minderjarig.



Ondanks bewustwordingscampagnes van de overheid komen er jaarlijks 40.000 nieuwe patiënten bij. Vroege diagnose van diabetes is belangrijk bij mensen met een hoog gezondheidsrisico omdat vroegtijdig ingrijpen complicaties kan voorkomen.

Een juiste behandeling van diabetes kan de ontwikkeling van ernstige en kostbare complicaties voorkomen en het aantal vroegtijdige sterfgevallen verminderen, benadrukt het ministerie.



Uit recent onderzoek door zorginstellingen in de regio's Casablanca-Settat en Rabat-Sale-Kenitra is gebleken dat 17,9 procent van de vrouwen en 12,8 procent van de mannen boven de 18 jaar één of andere vorm van de ziekte hebben. De prevalentie van diabetes neemt toe naarmate mensen ouder worden, en roken vergroot het risico op het krijgen van diabetes.

Het gegeven dat de Marokkaanse bevolking grotendeels islamitische is kan een factor zijn in de prevalentie van de ziekte. De studie toont aan dat alcoholdrinkers een "iets lager risico" op prediabetes en diabetes hebben dan niet-drinkers.

