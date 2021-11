Een tragisch en pijnlijk ongeval vond maandag plaats in Immentanot, provincie Chichaoua.

Een vader reed zijn eigen dochter (18 maanden) dood. Hij had niet in de gaten dat zijn dochter op de oprit aan het spelen was.

Het kind raakte zwaargewond en werd door haar vader naar het ziekenhuis gebracht waar ze aan haar verwondingen overleed.

De Koninklijke Gendermarie onderzoekt de zaak.

