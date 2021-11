Marokko opent nieuwe politieacademie in Tanger

De nationale veiligheidsdienst DGSN heeft maandag een nieuwe politieschool geopend in Tanger

De nieuwe politieschool werd officieel ingehuldigd door Mohamed Mhidia, de Wali van de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima, en Abdelkhalek Marzouki, de gouverneur van de provincie Fahs-Anjra

De nieuwe politieacademie maakt deel uit van de nieuwe strategie die bedoeld is om meer regionale politieopleidingscentra te creëren. De academie valt onder het Koninklijk Politie Instituut (KPI) en biedt ruimte aan 924 kadetten. Het is de zesde in zijn soort en de enige in Noord-Marokko. Andere politiescholen bevinden zich in Bouknadel, El Fouarat, Oujda, Fez en Laâyoune.

"De nieuwe strategie is bedoeld om de kwaliteit en effectiviteit van deze training te bevorderen en om een ​​nieuwe generatie politieagenten op te leiden die in staat zijn om alle uitdagingen aan te gaan", zei Ahmed Zaari, directeur bij het KPI.



"Deze nieuwe structuur biedt, net als andere regionale scholen, een uitgebreide opleiding, inclusief opleidingsrichtingen openbare veiligheid, gerechtelijke politie en algemene inlichtingen", bevestigde de directeur van de nieuwe politieschool in Tanger, Khalid Achtouk.

In 2019 introduceerde DGSN een nieuw trainingsprogramma in drie vreemde talen, Frans, Engels en Spaans. Kadetten van de nieuwe vestiging in Tanger kunnen profiteren van het nieuwe taalprogramma. Het doel is om politieagenten op te leiden om beter te kunnen communiceren met buitenlandse inwoners en toeristen.

© MAROKKO.NL 2021