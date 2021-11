Bourita: Sahara voortaan onderdeel van nieuwe overeenkomsten met EU

De Sahara zal voortaan niet meer worden weggelaten bij het sluiten van nieuwe overeenkomsten met bijvoorbeeld de Europese Unie (EU)

Dat zei de Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita dinsdag in de Tweede Kamer.

Daarmee lijkt de wens van koning Mohammed VI, die hij uitsprak tijdens de Troonrede ter gelegenheid van de 46e verjaardag van de Groene Mars, gestalte te krijgen. De koninklijke toespraak van 6 november vormde het kader voor toekomstige handelsbesprekingen tussen Marokko en internationale partners.

Marokko moet zich bevrijden van "chantage die sporadisch door Europa wordt uitgeoefend". Hij benadrukte dat elke toekomstige overeenkomst met de EU "de Marokkaanse soevereiniteit als uitgangspunt moet respecteren", door de Westelijke Sahara te integreren.



In het bijzijn van leden van de Commissie buitenlandse zaken bevestigde Bourita dat de "hernieuwde relatie" met de EU "meer coördinatie en waakzaamheid" vereist als gevolg van "manoeuvres" van de separatisten van het Polisario-Front. Hij verwijst daarmee naar bezwaren tegen overeenkomsten tussen de EU en Marokko die door het Front werden ingediend bij het Europese Hof van Justitie.

Het EU-Hof oordeelde eind september dat de Europese Commissie opnieuw moet gaan onderhandelen over een aantal handelsafspraken met Marokko en daarin de bevolking van de Westelijke Sahara betrekken.



Nasser Bourita benadrukte dat zijn ministerie al het nodige doet om het beroep voor te bereiden. "Marokko en de EU zijn van plan de onevenwichtigheden te corrigeren en de situatie te herstellen", aldus Bourita.

Spanje

De buitenlandminister reageerde ook kort op vragen over de betrekkingen met Spanje en omschreef deze als "een ongekende crisis die het wederzijds vertrouwen heeft aangetast".



Ook heeft de kwestie volgens Bourita vragen doen rijzen over het lot van de relaties met het Zuid-Europese land. Daarmee doelt hij op de Spaanse verwelkoming van Polisario-voorman Brahim Ghali.

"Marokko is gehecht aan de geest van goed nabuurschap en streeft naar de beste betrekkingen met zijn noordelijke buur, in het kader van wederzijds respect, respect voor toezeggingen en constructieve samenwerking op verschillende gebieden, om een ​​nieuwe fase in te luiden".

