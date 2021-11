Dienstplicht wordt hervat: 20.000 rekruten zullen worden opgeroepen

Na een noodstop van twee jaar als gevolg van de coronapandemie zal de dienstplicht in 2022 weer terugkeren.

Dat blijkt uit een parlementair rapport over het begrotingsvoorstel van het Ministerie van Defensie. De voorbereidingen om het 37e regiment te ontvangen zijn in volle gang.

Volgens minister-afgevaardigde Abdellatif Loudiyi (Defensie) zijn voorbereidingen gaande om de faciliteiten voor te bereiden op de aankomst van 20.000 rekruten.

Zo worden er vier nieuwe trainingscentra opgericht in Benslimane, Sidi Yahya al-Gharb, Benjrir en Tantan. De vier worden toegevoegd aan de vier centra die al waren opgezet voor de ontvangst van het vorige regiment.



Dienstplicht

De dienstplicht werd in Marokko ingevoerd in 1966 maar werd in 2006 weer afgeschaft. In 2018 heeft de regering besloten de dienstplicht opnieuw in te voeren. Deze heeft een duur van twaalf maanden en is verplicht voor alle jongeren, mannen en vrouwen, die op het moment van de invoering tussen de 19 en 25 jaar zijn.

Gehandicapten zijn vrijgesteld van de dienstplicht. Studenten hebben de mogelijkheid om de dienstplicht na afronding van hun studie te vervullen en hoeven hun studie dus niet te onderbreken. Op het ontduiken van de dienstplicht staat een maximale gevangenisstraf van drie maanden.

