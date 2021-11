Sahara: Marokko voltooit verlenging zandmuur naar de grens met Algerije

De verlenging van de zandmuur tussen Marokko en Algerije is voltooid.

De bouw van de verlenging werd in maart gestart en was bedoeld om de regie over het grensgebied te behouden.

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben de bouw van de nieuwe veiligheidsmuur voltooid. De verlenging is bedoeld om een ​​bres aan de Marokkaans-Algerijnse grens te dichten. De veiligheidsmuur werd 17 km opgeschoven richting Tindouf.

De verlenging strijkt zich uit tussen de stad Touizghi, ten zuiden van Akka, bekend als het toneel van het veldslag in januari 1980 tussen FAR en het Polisario-Front, tot aan de Ouarkziz-bergen.



De verlenging van de veiligheidsmuur gebeurde als onderdeel van de maatregelen die de FAR-leiding nam in de nasleep van de militaire operatie in november 2020 in de grensstreek El Guerguerate.

Volgens defensiedeskundige Abdelhamid Harifi is de nieuw beschermingsmuur bedoeld om drugshandel en irreguliere migratie tegen te gaan en tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen.

