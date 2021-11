Marokko: 47% gelooft dat sharia oplossing is voor problemen in de samenleving

47 procent van de Marokkanen gelooft dat de toepassing van de islamitische wet een oplossing is voor problemen in de samenleving.

Zo'n 22 procent is het daar niet mee eens, blijkt uit resultaten van een veldonderzoek dat werd uitgevoerd door de Manasat Foundation for Research and Social Studies.

De resultaten laten zien dat de houdingen van Marokkanen ten aanzien van individuele vrijheden meestal gebaseerd zijn op religieuze referenties, sociale tradities en identiteitstendensen. De verwijzingen naar mensenrechten en individuele vrijheden was bovendien relatief zwak.

De studie toont aan dat hoe lager het opleidingsniveau, des te groter de overtuiging is dat de toepassing van de sharia de problemen van islamitische samenlevingen zal oplossen. 71,1 procent van de ondervraagden met basisonderwijsniveau is het met de stelling eens, gevolgd door laagopgeleiden (52 procent), mensen die onderwezen zijn in de Koran (43 procent) en hoogopgeleiden (38 procent).



Religieuze identiteit

Vaderlandsliefde wordt door het overgrote deel van de Marokkanen als minder belangrijk gezien dan religieuze identiteit. Meer dan de helft van de ondervraagden ziet zichzelf eerst als moslim. Slechts 23,6 procent van de ondervraagden identificeerde zichzelf eerst als Marokkaan.

Uit het onderzoek bleek ook dat 72,6 procent van de respondenten weigert een andere Marokkaanse burger te beschuldigen van ontrouw of atheïsme, slechts 4,7 procent gaf aan daar geen enkel probleem mee te hebben.



Bij het overgrote deel van de ondervraagden schommelt het niveau en de erkenning van vrijheid van geloof en religieuze en sektarische tolerantie als men wordt gevraagd om antwoord te geven op voorbeelden van sociale situaties uit de praktijk versus meningen die slechts gevormd zijn door principes.

Seksualiteit

Door 76,3 procent van de respondenten werd aangenomen dat voorhuwelijkse relaties gangbaar zijn geworden in de Marokkaanse samenleving, 60 procent zegt iemand te kennen die voor het huwelijk seks heeft gehad.



De helft van de respondenten beschouwt het hebben van voorhuwelijkse seks als een kwestie van persoonlijke vrijheid. Kanttekening is wel dat 77,6 procent daarvan dergelijke seksuele relaties categorisch afwijst als religieus verboden.

Zo'n 69,2% van de respondenten wist niet dat het hebben van voorhuwelijkse seks, volgens Artikel 490, strafbaar is. Na te zijn geïnformeerd over de inhoud van dit juridische hoofdstuk, accepteerde 50,4 procent van de ondervraagden de inhoud van het wetsartikel, terwijl 27,2 procent van de respondenten zich expliciet verzette tegen Artikel 490. 48,3 procent van hen rechtvaardigde hun standpunt door de persoonlijke vrijheid te verdedigen.



Ruim 60 procent van de ondervraagden vindt dat homoseksualiteit niet in de openbare ruimte thuis hoort. 30 procent zei persoonlijk iemand te kennen die homoseksueel is.

Met betrekking tot het geven van seksuele voorlichting aan onderwijsinstellingen was ongeveer 60 procent van de respondenten het daarmee eens, terwijl 20 procent het daar niet mee eens was.



Verder bleek uit het onderzoek dat 73,66 procent van de respondenten niet op de hoogte was van het wettelijk verbod op het onrechtmatig verbreken van het vasten tijdens de Ramadan.

Persoonlijke vrijheden

Meer dan 50 procent van de ondervraagden is zich "bewust" van de behoefte aan het zelfbeschikkingsrecht. De helft van de respondenten beschouwt de manier waarop vrouwen zich kleden als een kwestie van persoonlijke vrijheid.



Het percentage veranderde niet veel naargelang demografische variabelen zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en woonplaats. Hetgeen aangeeft dat er relatief veel positieve opvattingen over het onderwerp zijn in een samenleving die vaak wordt beschreven als religieus of conservatief.

Zo'n 61,2 procent staat achter het bedekken van het vrouwelijk lichaam door het dragen van de hijab. Het percentage is hoger onder vrouwen (65,3 procent) dan mannen (57,1 procent).

Ongeveer 38 procent van de voorstanders van het dragen van de hoofddoek noemde praktische redenen, zoals persoonlijke redenen, morele redenen en het vermijden van (ongewenste) intimidatie als redenen om de hijab te dragen.

