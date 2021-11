Noord-Franse Decathlons verkopen geen kajaks meer om migranten

buitenland 16 nov 20:34

Sportwinkelketen Decathlon verkoopt in zijn winkels in Calais en Duinkerke in Noord-Frankrijk geen kajaks meer.

Het besluit is volgens de onderneming nodig vanwege de vele migranten die de vaartuigen zouden gebruiken om de oversteek over Het Kanaal naar Engeland te maken. Het bedrijf bevestigt een bericht hierover van de lokale Franse krant Voix du Nord. "De verkoop is stopgezet", meldt Decathlon. Het bedrijf wil niet dat mensen hun leven op het spel zetten met de oversteek in een kajak. Daarom zijn de vaartuigen uit het assortiment gehaald. De beslissing zou lokaal zijn genomen, maar werd wel goedgekeurd door het bedrijf. Afgelopen vrijdag raakten drie migranten die per kajak de overtocht naar Engeland maakten, vermist. Twee drenkelingen werden later gered door de Franse politie. © ANP 2021